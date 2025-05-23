Под Воронежем неизвестный открыл стрельбу по людям на вокзале, один ранен

На вокзале в Россоши Воронежской области вечером 23 мая неизвестный открыл огонь по людям, после чего скрылся. Один человек с ранением груди попал в реанимацию, сообщает Baza .

Момент происшествия попал на запись камер наблюдения, установленных на вокзале. На опубликованных кадрах видно, что находящиеся на вокзале люди занимались своими делами: кто-то стоял в стороне и общался друг с другом, кто-то просто шел мимо агрессора.

Мужчина, открывший огонь, стоял рядом с входом в один из магазинов. В одной руке у него была бутылка, предположительно, с алкогольным напитком. Около 17:15 по местному времени неизвестный достал из-под футболки со стороны спины пистолет и начал стрелять по всем, кого видел. С этого момента люди бросились врассыпную: кто-то побежал в сторону, кто-то поспешил спрятаться в ближайших помещениях.

В итоге один человек получил травму груди. Пострадавшего доставили в реанимацию. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье человеку.

Стрелок сумел скрыться с места происшествия. Воронежская полиция объявила план «Перехват», злоумышленника ищут.