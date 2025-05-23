Румыния не планирует отправлять на Украину свои войска

Румыния отказалась от идеи отправить своих военных на Украину в любом контексте. Такое заявление сделал советник врио президента республики по вопросам национальной безопасности Кристиан Дьяконеску, пишет ТАСС .

«Ни в каком контексте, официальном или неофициальном, врио президента Румынии (Илие Боложан — ред.) не заявлял и не давал понять, что наша страна готова или намеревается отправить румынских военных на Украину», — подчеркнул Дьяконеску.

По словам советника врио президента Румынии, Боложан, наоборот, неоднократно заявлял о том, что республика готова оказывать помощь Украине, однако речь совсем не идет о размещении военной силы на ее территории в любом контексте.

Ранее об отказе отправлять румынских военных на территорию Украины также заявляло местное министерство обороны.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не примет идею размещения европейских миротворческих сил на территории Украины.