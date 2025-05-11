Песков: РФ не согласна с идеей размещения европейских миротворцев на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не примет идею размещения европейских миротворческих сил на территории Украины. Такое заявление пресс-секретарь российского президента сделал в интервью для телеканала АВС, пишет РИА Новости .

«Нет, мы не можем (принять размещение европейских миротворцев на Украине — ред.)», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Песков также отметил, что Россия давно говорит о том, что готова к началу мирных переговоров, при этом, в отличие от Украины, не ставит никаких предварительных условий. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в Москве ждали, когда американский президент Дональд Трамп подтолкнет Киев к идее о проведении мирных переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине сесть за стол переговоров на территории Турции уже 15 мая. Турция, в свою очередь, подтвердила готовность организовать переговоры между Москвой и Киевом.

Украинский президент Владимир Зеленский охарактеризовал заявление Путина как «хороший знак», но подчеркнул, что Киев согласится сесть за стол переговоров только в том случае, если 12 мая Россия полностью остановит боевые действия.