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Движение на Замоскворецкой линии восстановлено после инцидента с пассажиром

Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метрополитена восстановлено и вошло в график после инцидента с пассажиром, который оказался на путях, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

«Движение на Замоскворецкой линии в графике», — говорится в сообщении.

Вечером 23 мая из-за попавшего на пути человека на «зеленой» ветке московского метрополитена вынужденно увеличили интервал между движущимися поездами. Не было движения от «Красногвардейской» до «Автозаводской». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

При каких обстоятельствах человек оказался на железнодорожных путях, устанавливается.