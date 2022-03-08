РИАМО - 8 мар. Производитель спортивных товаров и одежды Adidas прекратил продажи в России. Увольнять сотрудников не планируется, сообщает Газета.ru.
Мера затронула как розничные магазины, так и онлайн-продажи. Российским сотрудникам компании продолжат начислять зарплату.
Ранее о прекращении продаж в России заявила компания Puma. Кроме того, она приостановила действие своего контракта с Российской федерацией баскетбола.
Ряд крупных компаний приостановил свою деятельность на территории России. Причинами для этого стали экономические санкции и проведение спецоперации российских вооруженных сил на Украине.
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