сегодня в 22:58

В Ленобласти 3 человека погибли при пожаре в частном доме

В результате пожара в доме в садоводстве в Ленинградской области погибли 3 человека, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале регионального СУ СК РФ.

«… после ликвидации пожара в доме в СНТ „Поляны“ в Тосненском районе Ленинградской области обнаружены тела троих граждан с признаками термического воздействия», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

