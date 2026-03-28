В Полтавской области зафиксировано землетрясение

сегодня в 23:24

В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщается на сайте главного центра специального контроля Украины.

«Зарегистрировано землетрясение в Полтавском районе Полтавской области магнитудой 3,2 по шкале Рихтера на глубине восьми километров», — говорится в сообщении.

Ранее землетрясения фиксировали в Полтавской области 7 февраля. Тогда магнитуда достигала 3,1.

Утром 23 марта в Георгиевском округе Ставропольского края произошло землетрясение магнитудой 2,4. Разрушений и пострадавших нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.