У верящих в существование русалок россиян 29 марта будет праздник

С 2018 года в России и других странах мира ежегодно 29 марта отмечают Международный день русалки, который посвящен сказочным существам. При этом некоторые люди, в том числе в РФ, действительно верят в их существование.

Русалкам посвящены легенды и рассказы у многих народов мира. Истории о них слагают еще с древних времен.

Так, в Древней Греции в мифологии одним из «подвидов» русалок были сирены. О них рассказывается в «Одиссее» Гомера. В древности сирен изображали птицами с головами красивых девушек. Благодаря «магическим» песням они заманивали моряков в ловушку.

В славянском фольклоре русалок описывали как духов, которые жили в водоемах. При этом у русалок было разное название — мавки, купалки, водяницы и лоскотухи. Позднее они стали именоваться так, как и сейчас. О таких «водных» девах писали в большом количестве преданий славянских и других государств.

При этом есть и описания, летописи, согласно которым «русалок» видели моряки в разных водоемах земли. Их описывали, как загадочных девушек.

Хотя существование русалок и не доказано, каждый пятый опрошенный АЦ ВЦИОМ россиянин в них верит. Также каждый третий респондент не исключает существование леших. Каждый второй считает, что есть домовой или другой дух, покровительствующий над домом.

