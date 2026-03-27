АЦ ВЦИОМ: каждый второй россиянин верит в домового

Россияне больше всего верят в духов и божеств, которые защищают людей. Так, две трети опрошенных соотечественников допускают существование высших сил или святых, которые оберегают от опасности, сообщает пресс-служба Аналитического центра ВЦИОМ.

Больше половины опрошенных верят в духов и божеств, которые защищают военных. При этом потребность в «незримом щите» есть и у тех, кто находится в тылу. Каждый второй респондент допускает, что есть домовой или иной дух, который покровительствует над домом и защищает тех, кто в нем живет.

Каждый третий респондент допускает, что существуют лешие, каждый пятый верит в русалок. При этом образы кажутся скорее сказочными архетипами.

Шесть из десяти опрошенных ходили к священным лечебным источникам. Каждый второй изучал гороскопы или заказывал услуги астролога. Около трети респондентов занимались гаданием.

