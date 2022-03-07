РИАМО - 7 мар. Российская Федерация может завершить военную спецоперацию на Украине в любой момент, когда Киев выполнит все выдвинутые условия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передает Федеральное агентство новостей, Украина должна признать Крым территорией РФ, а также принять независимость Донбасса.

По словам Пескова, еще одним условием является внесение поправок в Конституцию страны и отказ от претензий на вход в «какой-либо блок».

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной должен пройти в понедельник. Составы делегаций остались неизменными.

РФ 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Она направлена на освобождение населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию страны.

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