РИАМО - 7 мар. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины и нацбатальонов свыше 170 раз открывали огонь во время объявленного режима тишины. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В 10:00 Вооруженные силы России объявили о гуманитарной паузе, чтобы мирные жители могли эвакуироваться из окруженных городов. Но украинская сторона срывает этот процесс.

«Только за эти 3 часа на всех объявленных 6 гуманитарных коридорах Вооруженными Силами России объективно зафиксировано 172 обстрела со стороны Вооруженных сил Украины и националистов», — сказал Мизинцев.

По его словам, из украинских городов националисты и военные не дают выйти свыше 1,5 тыс. иностранных граждан. Людей используют в качестве живого щита.

РФ 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Она направлена на освобождение населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

Россия возобновила наступление в рамках спецоперации на Украине>>