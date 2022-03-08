РИАМО - 8 мар. Компания Procter & Gamble приняла решение временно приостановить свою инвестиционную и рекламную работу на территории России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Из всего ассортимента компании в РФ продолжат реализацию только «предметов базовой гигиены».

Ранее о прекращении своей деятельности на территории России заявили производитель молочной продукции Valio, производитель кофе Paulig, косметическая компания Sephora, корпорация IBM и ряд других организаций. Свое решение компании объяснили действиями российских вооруженных сил на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран ввел экономические санкции в отношении России.

Песков напомнил условия прекращения спецоперации РФ на Украине>>