В Центре Крови Подмосковья рассказали, как записываться на компоненты крови

Жителям Подмосковья рассказали, когда записываться на компоненты крови в Московский областной центр крови и его обособленные подразделения в праздничные дни, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Накануне и в день сдачи крови или ее компонентов не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Натощак сдавать кровь и ее компоненты не нужно. Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты. За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Утром нужно легко позавтракать. Также до визита в учреждение службы крови следует воздержаться от курения» — рассказал доктор.

Записаться на плазмаферез можно с 11:00 до 13:00 по телефону: 8(495)304-02-06. Запись на тромбоцитаферез происходит на сайте bloodcentr.space и открывается в 13:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.