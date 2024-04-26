Чернобыльская катастрофа учит многому: ценить безопасность, думать, прежде чем устраивать гонку за прогрессом или формировать из такого объекта полигон для битвы интересов. Однако Запад сегодня игнорирует весь тот горький опыт, который оставил миру Чернобыль. Об этом РИАМО сообщил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

«На заседаниях Совета Безопасности ООН пытаются уходить от темы, лицемерно создают информационные и технологические фейки. Но куда важнее — они лгут. Создание машины по генерации лжи в вопросе атомной электростанции ЗАЭС может привести к трагическим последствиям: причинению гораздо большего по масштабам ущерба следующим поколениям, чем это было после Чернобыльской катастрофы. Можно лгать о количестве вооружений, личного состава, плести дипломатические интриги, но сеять ложь, касающуюся атомной станции, равносильно тому, чтобы сеять ядовитые семена», — сказал Лунев.

По мнению политолога, НАТО и США в умах держат возможность повторения катастрофы. Одна из причин — это надежда взорвать антироссийский информационный фронт, на котором Запад с каждым днем теряет позиции.

«Тот же Зеленский в следующий дипломатический кризис ради поставок оружия может сам же подорвать эту станцию и громогласно кричать об агрессоре. Ни американское руководство, ни киевский режим не дорожат украинским народом и его соседями», — добавил эксперт.

Сегодня одним из сдерживающих факторов отчасти выступают как раз страны ЕС, которых последствия катастрофы неминуемо коснутся. Тем не менее последние годы показывают, что американские элиты могут пожертвовать и их безопасностью ради сохранения своего неоколониального режима.