Сегодня Крым динамично развивающийся регион с хорошей инфраструктурой и серьезнейшим экономическим потенциалом. Это совершенно не тот регион, который искусственно разграблялся украинскими властями, понимавшими, что рано или поздно он вернется в лоно исторической родины — России. Об этом РИАМО рассказал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов.

«Передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР 70 лет назад была крайне неконституционным актом, который уже тогда положил начало для последующего конфликта. Стоит вспомнить тот факт, что жившие там граждане даже не догадывались о таких планах Хрущева, их мнения по этому вопросу никто не спросил, жившие сегодня в одной стране люди, на следующий день стали жить в другой», — сказал Котов.

Такая историческая ошибка, по мнению политолога, привела к многочисленным проблемам в дальнейшем. Когда был СССР, то людей не так сильно отягощал факт передачи полуострова, ведь тогда был единый Союз.

«Но с 1991 года полуостров неоднократно предпринимал попытки ухода из состава Украины и приобретения собственной независимости. В течение 90-х годов Россия была в непростом положении и не в состоянии оказать поддержку согражданам», — добавил эксперт.

Однако ситуация переломилась в дальнейшем, когда РФ смогла восстановиться после сложнейших 90-х годов и полностью проводить суверенную политику, которая была бы в интересах русских людей. Страна сразу же встала на защиту полуострова от украинской агрессии, а его народ выбрал быть вместе с Россией, исторической родиной.