США сняли с турецкого танкера санкции за нарушение потолка цен на нефть

США исключили из санкционного списка зарегистрированную в Турции компанию Ice Pearl Navigation, а также танкер Yasa Golden Bosphorus, сообщает РБК.

В 2023 году танкер был внесен в санкционный список из-за нарушения потолка цен на нефть. Под ограничения попала базирующаяся в ОАЭ Lumber Marine и принадлежащий ей танкер SCF Primorye.

При этом министерство финансов США выпустило рекомендации по соблюдению потолка цен на российскую нефть. Также они отметили, что значительно увеличилась «теневая» торговля.

Страны G7, ЕC, Швейцария и Австралия установили так называемый потолок цен на российскую нефть в декабре 2022 года. Ограничения не позволяют компаниям предоставлять РФ транспортные и финансовые услуги.