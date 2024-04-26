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Спортсмен из Щелкова стал победителем этапа Кубка мира по шашкам-64

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково выиграл первый этап Кубка мира по шашкам-64, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковный спортсмен Иван Илясов оставил позади себя 12 международных гроссмейстеров и уверенно финишировал на первом месте. Результата такого уровня на Кубке мира по русским шашкам среди мужчин представителей Московской области ранее никто не добивался.

«Это достижение подняло престиж российских шашек на международном уровне и вдохновило молодых спортсменов на достижение новых высот. Горжусь, что имеем таких выдающихся спортсменов в России. Поздравляю Ивана и его тренера Сергея Парфенова с победой мирового масштаба», — сказал президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.

Этап Кубка мира проходил в Кемере (Турция). Всего в соревнованиях приняли участие 52 спортсмена из России, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Болгарии и Эфиопии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.