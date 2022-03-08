РИАМО - 8 мар. На Андреевском мосту завершилась установка нового шумозащитного экрана протяженностью 131 метр. Он стал продолжением уже существующего, сообщается на сайте мэра Москвы.

Общая длина конструкции, защищающей проходящих по набережным людей от грязи, пыли и шума, составила 316,5 метра.

«В ходе работ модернизировали также существующий грязезащитный экран протяженностью почти 95 метров. Его старые пятиметровые панели заменили современными, с улучшенной функцией защиты. Кроме того, их сделали выше почти на два метра. Все панели выдержаны в одном стиле и цвете», — рассказал замруководителя департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов.

Андреевский мост входит в состав ТТК, движение на нем очень оживленное. Мост пересекает Фрунзенскую и Пушкинскую набережные, пользующиеся популярностью у жителей и гостей столицы. На набережной организованы места для прогулок и катания на велосипеде. Горожане неоднократно просили отделить эту зону от проезжей части.

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