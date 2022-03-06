РИАМО - 6 мар. В текущем году специалисты намерены начать капитальный ремонт 16 мостовых сооружений, расположенных на территории столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется», - сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Речь идет о таких объектах, как Новоарбатский и Лихачевский мосты, Волгоградский и Ленинградский путепроводы на МКАД, Тульская эстакада, путепроводы Щелковский, Ростокинский, Лизинский и Руставели.

Специалистам нужно будет провести ремонтные работы основных и несущих конструкций. Так, на объектах намерены заменить гидроизоляцию, положить новый асфальт, привести в порядок лестницы и тротуары.

Во время проведения работ по ремонту движение транспорта перекрывать не собираются, но будут вводить ограничения на полосы по очереди.

Московский скоростной диаметр объединит Северо‑Восточную и Юго‑Восточную хорды>>