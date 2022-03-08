РИАМО - 8 мар. Российское правительство ввело запрет на вывоз иностранных медицинских изделий из РФ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства страны.

Мера затрагивает те изделия, которые были импортированы из государств, присоединившихся к санкциям против России. При этом изделия должны находиться на складах импортеров или проходить таможенные процедуры.

Благодаря этому удастся не допустить дефицита медицинских изделий в РФ.

Ранее ряд государств ввел экономические санкции в отношении России. Такая мера стала ответом на проведение российскими вооруженными силами спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.