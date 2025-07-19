Силы ПВО вечером уничтожили 87 украинских беспилотников

Отмечается, что беспилотники были сбиты в период с 18.15 мск до 23.05 мск.

В частности, 48 БПЛА было сбито над территорией Брянской области, 12 — над территорией Орловской области, 10 — над территорией Калужской области.

Вечером аэропорт «Домодедово» временно перестал принимать и отправлять воздушные судна.

Ночью 18 июля Росавиация приостанавливала работу аэропорта Внуково в Москве. Самолеты также не могли вылететь по маршрутам, а также совершали посадку на запасных аэродромах.