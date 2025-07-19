Собянин: ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву

Система ПВО сбила три украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

На место падения обломков прибыли экстренные службы.

Вечером аэропорт «Домодедово» временно перестал принимать и отправлять воздушные судна. Позже ограничения были сняты.

Ночью 18 июля Росавиация приостанавливала работу аэропорта Внуково в Москве. Самолеты также не могли вылететь по маршрутам, а также совершали посадку на запасных аэродромах.