Собянин: ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву

Происшествия

Система ПВО сбила три украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в  Telegram-канале.

На место падения обломков прибыли экстренные службы.

Вечером аэропорт «Домодедово» временно перестал принимать и отправлять воздушные судна. Позже ограничения были сняты.

Ночью 18 июля Росавиация  приостанавливала работу  аэропорта Внуково в Москве. Самолеты также не могли вылететь по маршрутам, а также совершали посадку на запасных аэродромах.