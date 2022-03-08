РИАМО - 8 мар. Подмосковным врачам удалось вылечить от коронавируса еще 3 711 пациентов. С начала пандемии в регионе заболевание побороли уже 881 716 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 607 новых случаев заражения Covid-19. Спасти не удалось 16 пациентов.

За весь период пандемии в Московской области было зарегистрировано 948 518 случаев инфицирования. Жертвами пандемии стали 14 362 человека.

В медучреждения региона за минувшие сутки доставили 111 человек.

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