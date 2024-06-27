Как вывозить строительный мусор с дачного участка, чтобы не получить штраф
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В материале РИАМО рассказываем, как правильно вывозить крупногабаритный и строительный мусор с дачного участка и какой штраф грозит за неправильную утилизацию.
Как разделять мусор на даче
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На дачном участке и в частном доме, как и в квартире, лучше всего организовать раздельный сбор мусора. И тут с ежедневными отходами в виде органического мусора, пакетов, бутылок и упаковки все понятно. Есть контейнеры, куда этот мусор можно выносить. В некоторых СНТ и поселках установлены контейнеры для раздельного сбора, где отдельно утилизировать можно стекло, пластик, бумагу и органику.
Но иногда нужно куда-то деть устаревшую или сломанную технику, остатки строительных материалов, ветки и прочее. Тут важно разделять отходы на крупногабаритные и строительные. Так, Крупногабаритные отходы (КГО) – это твердые коммунальные отходы (ТКО), размер которых не позволяет поместить их в мусорные контейнеры. Например, мебель, бытовая техника, сантехническое оборудование велосипеды и прочее (п. 2 Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами»). Это такие предметы, которые утратили свои потребительские свойства и размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину и длину.
Строительный мусор тоже делится на разные виды. Например, если вы делали ремонт и у вас есть остатки обоев, линолеума и прочего материала, то это относится к КГО и утилизируется так же. А вот если речь идет о капитальном ремонте или перестройке, то это уже строительный мусор, который вывозить нужно отдельно. Контейнеры на мусорной площадке не рассчитаны на хранение остатков стен, окон, большого количества плитки и бетона.
Большое количество спиленных веток и деревьев тоже вывозить придется по отдельному договору. Но решив спилить дерево, важно помнить о законодательстве – не все деревья можно уничтожать, даже если они находятся на вашем участке. Например, нельзя спиливать деревья из Красной Книги. Лучше перед тем, как спилить дерево обратиться в органы местного самоуправления и выяснить, не нужен ли порубочный билет.
Почему строительный и крупногабаритный мусор нельзя выбрасывать в обычный контейнер
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КГО и строительный мусор обычно не относится к опасным отходам, таким как лампы, батарейки, аккумуляторы и прочее, поэтому этот мусор можно выносить на мусорную площадку, если такая организована в поселке или СНТ. Чаще всего на таких площадках есть контейнеры для стандартных отходов и для КГО.
Слишком большое количество бетона и стекла после ремонта нельзя выбрасывать даже на специальной площадке. Для их вывоза нужно заказать контейнер. Во-первых, такой крупный мусор не вывозят каждый день и вся сваленная куча просто превратится в гору, которая будет мешать работе мусоровозов, вывозящих бытовые отходы. Во-вторых, свалка строительного хлама вредит окружающей среде и создает опасные условия. Это не просто вопрос эстетики – возникает опасность пожаров и завалов.
Как вывозить с дачи крупногабаритный мусор (КГО)
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Если в СНТ или поселке на контейнерной площадке предусмотрено место для КГО, то вывозить старую мебель и технику можно туда. В таком случае оплата вывоза мусора уже включена в квитанции и тут никаких дополнительных плат не потребуется. Единственное, можно нанять рабочих, чтобы они вынесли мебель или технику и довезли до площадки.
Если такой площадки нет, а мусор можно выбрасывать только обычный бытовой (то есть на площадке нет контейнера для КГО), то нужно заказывать вывоз. В Московской области на сайте можно найти лицензированные фирмы, которые специализируются на вывозе мусора. Нужно только выбрать компанию, обговорить условиях и тариф, заключить договор и ждать выполнения работы.
Как вывозить с участка крупный строительный мусор
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Если на участке проведены масштабные работы или нужно вывезти старый гараж с различным хламом, то нужно заказывать отдельный вывоз мусора и заключать договор со специализированной компанией. Региональный оператор не обязан вывозить такой мусор в рамках обычного договора. Договор на вывоз строительного мусора можно заключить с регоператором или с любой лицензированной компанией. Важно не заключать договор с любым, кто готов за деньги вывезти ваш мусор. Есть риск, что весь мусор может оказаться на обочине леса вместо полигона. К крупному строительному мусору относятся куски бетона, части кровли, оконные рамы, двери, большое количество плитки и кирпича.
Как вывозить ветки и деревья
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Если с участка нужно вывезти ветки и спиленные деревья, то тоже нужно заключать отдельный договор на вывоз. Это не относится к ТКО. Если на участке есть баня, то спиленные деревья можно и не вывозить, а использовать для растопки. Ветки тоже можно сжечь, но важно соблюдать правила пожарной безопасности и использовать для этого бочку, которую размещать нужно вдали от построек.
Какие штрафы предусмотрены за неправильную утилизацию
Фото - © Базарова Оксана / Фотобанк Лори
Строительный мусор нельзя просто так выбросить в мусорный контейнер. В случае с КГО важно, чтобы на площадке был специальный контейнер. Выбрасывать мусор вне мусорных площадок запрещено. За это грозит штраф для граждан в размере от двух до трех тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц - от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Еще большим наказание будет, если нарушение совершить повторно или если в результате был причинен вред здоровью людей и окружающей среде.