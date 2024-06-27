В Москве начали работать первые центры ментального здоровья

В столице в мае–июне были открыты два первых центра ментального здоровья. Они представляют собой медучреждения нового формата, которые ориентированы на пациентов с психосоматическими расстройствами, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Как правило, эти люди регулярно обращаются в поликлинику с жалобами на различные недуги, но главная причина их недомоганий связана не столько с физическим, сколько с психологическим здоровьем», — отметил мэр в личном блоге.

В новых столичных центрах работают врачи-психотерапевты, медицинские психологи, а еще психологи городского департамента труда и соцзащиты населения. Им нужно правильно определить причину недуга у пациента. Данную задачу специалисты решают вместе с врачами поликлиник, работая в одной команде.

В случае соматического заболевания пациент будет лечиться в поликлинике или стационаре. Если специалисты выявят причину в ментальном здоровье, то расстройство будут устранять другими методами, в которые входят индивидуальные и групповые консультации, тренинги, процедуры инструментальной терапии.

Для снижения тревожности применяются очки виртуальной реальности и БОС-процедуры. Повысить устойчивость эмоционального состояния пациента помогает аппарат транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС).