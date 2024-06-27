В Думе снова ответили Бастрыкину, назвавшему их «государственной дурой»

Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков прокомментировал слова главы СК Александра Бастрыкина, заявившего о необходимости менять миграционные законы из-за преступлений иностранцев. Законодатель заявил, что подход к этому вопросу должен быть ясным, сообщает NEWS.ru .

Синельщиков добавил, что в России многие принимают за мигрантов коренные народы страны — «чеченцев, дагестанцев, осетин». По мнению парламентария, в вопросе миграционного законодательства необходима «ясность, чего мы хотим, а не просто в лоб всех покарать».

«В этом вопросе нужна осмотрительность, осторожность. Я не за то, чтобы всех их гладить по головке, обнимать и всех в Россию переселять, но нужно учитывать наши экономические интересы», — сказал Синельщиков.

По мнению депутата, от мигрантов больше пользы, чем вреда, а сами иностранцы готовы к тяжелому физическому труду. Также, по словам Синельщикова, статистика свидетельствует, что процент преступлений со стороны коренных жителей РФ намного выше, чем со стороны приезжих.

Ранее Александр Бастрыкин обратился к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса. Глава Следкома также назвал Госдуму «государственной дурой».

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин тоже ответил Бастрыкину. Законодатель заявил, глава СК «оскорбил народ», назвав нижнюю палату парламента «государственной дурой».