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«Он оскорбил народ»: Володин о Бастрыкине, отчитавшем депутатов Госдумы

Спикер ГД Вячеслав Володин назвал слова главы СКР Александра Бастрыкина о «Государственной дуре» оскорблением народа, который избрал депутатов, сообщает РБК .

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин, говоря о сложившейся тяжелой ситуации в области миграции, отчитал депутатов, а Госдуму назвал «Государственной дурой».

На неприятные слова Бастрыкина отреагировал Володин.

«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — сказал Володин.

По словам Володина, Бастрыкин, нелестно отзываясь о Госдуме, «оскорбил таким образом и народ России».