«Он оскорбил народ»: Володин о Бастрыкине, отчитавшем депутатов Госдумы
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Спикер ГД Вячеслав Володин назвал слова главы СКР Александра Бастрыкина о «Государственной дуре» оскорблением народа, который избрал депутатов, сообщает РБК.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин, говоря о сложившейся тяжелой ситуации в области миграции, отчитал депутатов, а Госдуму назвал «Государственной дурой».
На неприятные слова Бастрыкина отреагировал Володин.
«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — сказал Володин.
По словам Володина, Бастрыкин, нелестно отзываясь о Госдуме, «оскорбил таким образом и народ России».