РИАМО - 8 мар. За минувшие сутки на территории Московской области было выявлено 607 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев составило 948 518, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Были отменены некоторые ограничения, направленные на предотвращение распространения заболевания.

Так, подмосковные работодатели могут вернуть к работе в офисах сотрудников, ранее отправленных на дистанционку.

Кроме того, разблокирован проезд по социальной карте для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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