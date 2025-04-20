Ведьминский бизнес матери экстрасенса Влада Кадони перестал быть доходным

Официальный доход сибирской ведьмы и звезды телешоу «Битва экстрасенсов» Елены Голуновой упал с 1,7 млн рублей в 2023 году до 700 тыс. рублей в 2024 году, сообщает SHOT .

12 лет назад Голунова зарегистрировала ООО «КАДИ». Сначала этот бизнес она делила напополам с сыном, оккультистом, психологом и участником «Битвы экстрасенсов» Владом Кадони, а затем стала заниматься делами одна.

Через указанную компанию ведьма предоставляет услуги, продает обереги и книги. В одной из книг она объясняет, что делать человеку, если на его навели порчу, почему нужно обращаться к ней, а не проводить ритуалы самостоятельно.

Личные встречи оцениваются дороже. Сибирская ведьма может проводить сеансы в Москве и Новосибирске. Если клиент готов ждать порядка одного года, то стоимость приема составит 35 тыс. рублей. Срочно она готова приять в течение двух месяцев, но уже за 70 тыс. рублей. Платить нужно наличными сразу после разговора.

При этом ранее у Голуновой нашли три квартиры на юго-западе Москвы стоимостью почти 100 млн рублей.