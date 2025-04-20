У сибирской ведьмы Елены Голуновой нашли недвижимость в Москве на 100 млн рублей

У сибирской ведьмы и звезды телешоу «Битва экстрасенсов» Елены Голуновой обнаружили 3 квартиры на юго-западе Москвы стоимостью почти 100 млн рублей. При этом официальный доход ясновидящей составляет около 1 млн рублей, сообщает SHOT .

Так, Голунова приобрела три квартиры на улице Обручева. В 2019 году она стала владелицей двухкомнатной квартиры площадью 40 «квадратов» и стоимостью около 20 млн рублей. В 2022 году ведьма купила «трешку» площадью 77 кв. м за 36 млн рублей и двухкомнатную квартиру площадью 60 «квадратов» почти за 20 млн рублей.

Кроме того, во владении Голуновой находится земельный участок в поселении Вороновское. Его площадь составляет 9 соток, а стоимость — 5 млн рублей. Ездит ясновидящая на американском внедорожнике марки Сadillac за 8 млн рублей c регистрационными номерами 666.

Ранее стало известно, что маг и победитель 14 сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс зарабатывает около 2 млн рублей в месяц только на продажах «магических» атрибутов и амулетов.