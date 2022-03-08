РИАМО - 8 мар. Столичным врачам за минувшие сутки удалось вылечить от коронавируса 2 956 пациентов. Всего с начала пандемии в Москве инфекцию смогли побороть 2 511 907 человек, сообщает городской оперштаб.

В больницах к аппаратам ИВЛ подключено 228 пациентов.

За сутки в Москве подтвердили 1 151 новый случай заболевания коронавирусом, скончались 64 человека с инфекцией. За все время пандемии в мегаполисе зафиксировали 2 713 634 случая Covid-19, жертвами коронавируса стали 41 886 человек.

В столице значительно улучшилась ситуация по коронавирусу. В городе отменены практически все введенные ранее ограничения, однако в общественных местах все еще необходимо носить маску.

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