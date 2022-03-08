РИАМО - 8 мар. За минувшие сутки в Москве зафиксировали 1 151 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии число случаев инфицирования в городе достигло 2 713 634, сообщает столичный оперштаб.

Москвичам напоминают, что вакцинация - самый эффективный способ побороть коронавирус. Так, в городе первым компонентом вакцины привились 7 360 838 человек, вторым - 7 008 294. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в столице составляет 49,8%.

Прививку можно сделать в поликлиниках Москвы, а также в мобильных пунктах вакцинации в общественных местах.

Ранее стало известно о разработке российскими учеными вакцины, защищающей сразу от 3 основных штаммов коронавируса: китайского, дельты и омикрона. При этом уже существующая вакцина хорошо справляется со своим предназначением - не дает болезни развиваться тяжело.

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