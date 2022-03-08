РИАМО - 8 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с 8 Марта и пожелал им здоровья, любви и счастья.

«Нежность, доброта, любовь - эти качества воплощает в себе прекрасная половина человечества. Женщина окружает заботой, вдохновляет на покорение вершин, приносит в мир гармонию. Москва - женского рода, и в каждую сферу жизни столицы вы вносите свой уникальный, только вам присущий дар творения и украшения жизни», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что москвичкам удается добиваться впечатляющих результатов по всех профессиях благодаря их талантам, профессионализму и творческому началу.

Мэр столицы также поблагодарил горожанок за душевную щедрость и красоту, за тепло и уют, созданные в Москве.

Москвичам рассказали о самых удобных местах для покупки цветов к 8 Марта>>