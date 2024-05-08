Телефонные мошенники в полтора раза увеличили активность в России
Телефонные мошенники стали звонить россиянам в полтора раза чаще в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пишет «Известия» со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского».
«Пользователи получали аудиосообщения якобы от знакомых, коллег или руководителей, где их просили помочь или оказать содействие в чем-либо», — пояснил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
По его словам, злоумышленники эффективно используют методы социальной инженерии. Поэтому необходимо соблюдать цифровую гигиену.
«Не сообщать посторонним конфиденциальные сведения, коды из СМС и push-уведомлений, не устанавливать никакие программы по просьбе звонящего, завершать сомнительную беседу и не перезванивать», — напомнил специалист.