AstraZeneca отзывает свою вакцину от COVID-19

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca отзывает вакцину от COVID-19 из-за неконкурентноспособности на фоне судебных скандалов, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph,

Такое решение компания приняла из-за низких продаж в мире продукта Vaxzevria.

«Поскольку с тех пор были разработаны вакцины от многочисленных вариантов COVID-19, существует избыток обновленных вакцин. Это привело к снижению спроса на Vaxzevria», — указано в сообщении компании.

С прошлого года в британском суде слушается дело против AstraZeneca. Коллективный иск подали родственники людей, умерших или тяжело пострадавших после вакцинации от коронавируса.