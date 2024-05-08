Российский истребитель Су-30СМ сбил украинский беспилотник

сегодня в 05:28

Экипаж российского истребителя Су-30СМ сбил украинский беспилотник, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«По команде „воздух“ выполнили взлет, выход в район цели. Опознали цель как „чужая“. Выполнили поражение цели и осуществили противоракетный маневр. Благополучно вернулись домой», — приводит агентство слова лётчика Дмитрия.

Экипаж также патрулировал район и прикрывал армейскую авиацию при атаке по военным объектам и технике ВСУ.

Уточняется, что экипаж действовал в зоне ответственности группировки войск «Восток».