РИАМО - 7 мар. В столичном метро можно приобрести букеты цветов к Международному женскому дню, сообщает «Вечерняя Москва».

Точки по продаже цветов в метро столицы открыты как в центре города, так и на отдаленных станциях.

Так, приобрести цветы к 8 Марта можно на станциях «Белорусская», «Сухаревская», «Пушкинская», «Лубянка», «Китай-город», «Третьяковская», «Беговая», «Полянка» и «Улица 1905 года».

Также точки по продаже букетов открыты на станциях «Сокол», «Тимирязевская», «Дмитровская», «ВДНХ», «Пролетарская», «Преображенская площадь» и «Автозаводская».

Кроме того, приобрести цветы удастся на «Сходненской», «Тушинской», «Войковской», «Алтуфьево», «Бибирево», «Свиблово», «Новокосино», «Новые Черемушки», «Нагатинской» «Коломенской» «Царицыно», «Чертановской», «Улице Академика Янгеля» и «Аннино».

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