Замороженные российские активы принесли 1,6 млрд за первый триместр 2024 года

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Замороженные российские активы принесли 1,6 млрд евро в 2024 году

Замороженные российские активы принесли Euroclear 1,6 млрд евро с начала 2024 года, пишет РИА Новости со ссылкой на бельгийское издание Echo.

«На счетах Euroclear заблокировано российских активов на более 200 миллиардов евро. Только в первый триместр 2024 года эти активы принесли 1,6 миллиарда евро», — говорится в сообщении.

По словам нового исполнительного директора депозитария Валери Убрэн, российскими активами ежедневно занимаются около 100 сотрудников организации.

Этими средствами сложно управлять из-за необходимости постоянно реагировать на новые санкции и ответные российские меры, уточнила она.

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