ТАСС: в ЕС договорились об использовании замороженных активов России
ЕС направит 90% замороженных активов России Киеву
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о договоренности стран ЕС использовать 90% доходов от замороженных активов РФ на военные нужды Украины, пишет ТАСС.
"В Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов. Около 90% этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Украины - и также без обязательства закупать [оружие] в Европе", - приводит слова Шольца пресс-служба правительства ФРГ.
Уточняется, что сумма, о которой вел речь Шольц, может достичь нескольких миллиардов в год.
Ранее сообщалось о предложении США направить странам G7 Украине 50 млрд долларов взамен замороженных российских активов.