ТАСС: в ЕС договорились об использовании замороженных активов России

"В Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов. Около 90% этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Украины - и также без обязательства закупать [оружие] в Европе", - приводит слова Шольца пресс-служба правительства ФРГ.

Уточняется, что сумма, о которой вел речь Шольц, может достичь нескольких миллиардов в год.

Ранее сообщалось о предложении США направить странам G7 Украине 50 млрд долларов взамен замороженных российских активов.