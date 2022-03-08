РИАМО - 8 мар. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Наро-Фоминский перинатальный центр и поздравил врачей и пациенток с Международным женским днем. Перед визитом он заехал в один из местных магазинов, чтобы купить праздничные торты и цветы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Я с большим удовольствием приехал сюда, чтобы увидеть команду профессионалов, людей, которые дарят жизни, спасают жизни, вдохновляют мамочек, что тоже немаловажно. Хочу пожелать вам женского счастья, поблагодарить за работу», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в период строительства 5 перинатальных центров по президентской программе в Подмосковье были опасения.

«Было легкое опасение: а сможем ли мы обеспечить там топовый уровень? И здесь все зависело уже от руководителей, от команды», - пояснил Воробьев.

Открытие Наро-Фоминского перинатального центра состоялось в 2017 году. За это время в нем родились свыше 23 тыс. детей. Уникальная клиника широкого профиля оснащена современным высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Всесторонняя поддержка будущих мам

Центр обслуживает более 890 тыс. жителей Наро-Фоминского округа, Лотошина, Волоколамского округа, Истры, Одинцовского округа, Шаховской, Рузского округа, Краснознаменска, Можайского округа, Молодежного и п. Власиха. Также за медпомощью сюда обращаются женщины из других муниципалитетов Подмосковья и регионов страны.

«Нам многие рекомендовали этот перинатальный центр. Здесь созданы все условия, чтобы роды были комфортными. Ты понимаешь, кому ты себя в руки отдаешь, и есть чувство уверенности, что все будет хорошо. У меня так оно и вышло», - поделилась пациентка Регина Пекаева, недавно ставшая мамой.

В центре предусмотрены акушерский и неонатальный стационары, отделение катамнеза, реанимации и интенсивной терапии новорожденных с различной патологией и экстремально маленьким весом, реанимационно-консультативный центр с выездной неонатальной бригадой и клинико-диагностическое отделение. Первичной реабилитацией малышей занимаются в отделении патологии для новорожденных и недоношенных детей. А с декабря прошлого года здесь начали проводить процедуру ЭКО.

«Я работаю здесь с самого открытия, мы помогаем женщинам в послеродовом отделении с малышами и следим за их здоровьем. Все замечательно, оборудование шикарное, созданы отличные условия, чтобы пациенты чувствовали себя, как дома», - отметила заведующая акушерским физиологическим отделением Екатерина Сысоева.

Губернатор также поздравил главврача центра Людмилу Кещьян. Она накануне завоевала звание «Амбассадор женского здоровья по Московской области» за проект «Служба заботы о пациентах».

Проект строится на всесторонней поддержке мам и членов их семей – медицинской, социальной, психологической и юридической. Сопровождение начинается с первой консультации или с момента поступления в стационар до самой выписки. Будущих мам обстоятельно готовят к родам и материнству. Подготовка предполагает физнагрузки, например, занятия йогой, гимнастикой и танцами. Самого малыша наблюдают до 7 лет.

«Мы создали мультидисциплинарную команду. С момента, как только пациентка к нам проступает, она должна чувствовать заботу. Ни тревоги, ни страха здесь не должно остаться. У нас работают психологи, юристы консультируют по любым вопросам, которые необходимо решить перед появлением малыша. Социальные работники разъясняют семье их возможности. И, конечно, большая команда медиков», - сказала Кещьян.

Она отметила, что в медучреждении трудятся 6 профессоров и 12 кандидатов наук.

Современная система диагностики

Ход беременности отслеживают и контролируют в отделении антенатальной охраны плода. Благодаря уникальной программе там диагностируются, наблюдаются в динамике и лечатся заболевания у беременных, в том числе коронавирус.

Диагностику проводят при помощи одной из лучших на сегодняшний день ультразвуковых систем - Voluson. Руководит программой эксперт мирового уровня, профессор, доктор медицинских наук Елена Беспалова.

«Этот прибор, который позволяет очень детально, расширенно, четко и грамотно изучить сердечно-сосудистую систему плода. Этот аппарат нам подарили Минздрав и администрация в конце 2021 года, он последней версии. Voluson обладает возможностью получения 3D, 4D реконструкции плода в целом и сердечно-сосудистой системы в частности», - рассказала Беспалова.

Она пояснила, что такая высокотехнологичная аппаратура дает возможность исследовать сердце плода с самых ранних сроков – с 12-13 недель.

«Я более 30 лет проработала в Бакулевке, здесь - с 2018 года. Всегда с удовольствием еду на работу. Отличный коллектив, высококлассные специалисты, центр потрясающе оснащен. Ко мне приезжают женщины из регионов, из Москвы - они поражены», - отметила Беспалова.

В прошлом году в Подмосковье родилось свыше 73 тыс. детей. Регион занимает 2 место в Центральном федеральном округе по показателю рождаемости.

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