25% от месячной нормы осадков выпало в Московском регионе

В Подмосковье и столице с 13 мая идут дожди, всего выпало 25% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

В Москве на ВДНХ зафиксировали выпадение 5 мм осадков, в Тушине — 6 мм, на Балчуге — 7 мм.

В общей сложности за прошедшие дни мая в мегаполисе выпало 53 мм, или 87%, от месячной нормы осадков. При этом последний весенний месяц температура была почти на 5 градусов холоднее, чем положено по климату.

В Московской области самые сильные дожди прошли в Талдоме — 15 мм, Дмитрове — 14 мм, что составило 25% от нормы мая по осадкам. В Коломне, Клину, Долгопрудном и Черустях выпало 8 мм.