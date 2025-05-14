МВД РФ: при переезде внутри региона РФ новая регистрация не нужна

Россиянин может не регистрироваться по новому адресу, если он переехал в населенный пункт, расположенный в том же регионе, где человек зарегистрирован, сообщает ТАСС .

Этот вопрос пояснили в ГУ по вопросам миграции МВД РФ.

Там уточнили, что если гражданин, у которого регистрация по месту жительства в одном регионе, уезжает в другой субъект страны свыше чем на 90 дней, то он должен оформить временную регистрацию по месту своего пребывания.

Кроме того, в РФ законом не запрещено не прописываться в новой квартире, которую гражданин приобрел, но не планирует там жить. Но при этом при покупке квартиры и планах проживать в ней, человек обязан зарегистрироваться по этому адресу.