Задержан неадекват, напавший на волонтеров в центре помощи СВО в Подмосковье

Полицейские установили и задержали мужчину 1983 года рождения, которого подозревают в нападении на волонтеров в Протвине, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Инцидент произошел 11 мая. Пьяный мужчина зашел в штаб волонтерского общественного движения, в котором собирают помощь для участников СВО. В основном там трудятся пенсионеры. Затем он без причины напал на пожилого волонтера и избил его. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму.

Злоумышленником оказался местный житель. Как рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова, его задержали в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России.

Ранее по факту нападения на пенсионеров было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).