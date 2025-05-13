«Вас убить надо»: мужчина ворвался в центр, собирающий помощь для СВО в Протвине

Неадекват ворвался в центр, где собирают помощь для бойцов СВО в Подмосковье

Мужчина ворвался в волонтерский центр в Протвине, в котором собирают гуманитарную помощь для бойцов спецоперации в Подмосковье, и избил пенсионера за поддержку СВО, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 12 мая вечером. В центре в основном трудятся пенсионеры, они плетут сети и собирают посылки военным.

Как рассказали добровольцы, дебошир был пьян, он вел себя как дикарь. Мужчина сразу начал крыть матом пенсионеров и угрожать им. После этого набросился на одного пенсионера на улице.

У пострадавшего врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Волонтеры написали заявление на неадеквата в полицию.

На видео с места происшествия можно услышать, как мужчина говорит пенсионерам, что их нужно убить, чтобы они «валили из города». На улице он ударил одного из пожилых людей ногой и рукой, пострадавший упал на асфальт.