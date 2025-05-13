Дело возбудили по факту нападения неадеквата на волонтеров в Подмосковье

В отношении мужчины, который ворвался в центр, собирающий помощь для СВО в Протвине, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области .

Инцидент произошел 11 мая. Пьяный неадекват зашел в штаб волонтерского общественного движения, в котором собирают гумпомощь для участников СВО. В основном там трудятся пенсионеры.

Затем пьяный мужчина без какой-либо на то причины напал на волонтера и избил его. Пострадавший получил черепно-мозговую травму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Обстоятельства инцидента выясняются.