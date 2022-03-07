РИАМО - 7 мар. В Белоруссии на территории Беловежской пущи прошли третьи переговоры между делегациями России и Украины, сообщает БЕЛТА.

Переговоры начались в понедельник около 17:45. Делегации обсуждали вопросы примерно до 21 часа. Один раз переговорщики уходили на перерыв, а затем продолжили встречу.

Предыдущие переговоры прошли 28 февраля и 3 марта.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Такое решение было принято из-за обострившейся на Украине обстановки.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал Европу внести вклад в спасение жизней людей. Так, власти Украины несколько раз игнорировали режим тишины и не давали мирным жителям выйти по организованным гуманитарным коридорам.

Минобороны РФ заявило об открытии огня бойцами ВСУ и националистами во время режима тишины>>