В Германии заговорили о выводе американских войск со своей территории

В Германии развернулась дискуссия о необходимости вывода американских военных формирований с территории государства. Соответствующее заявление сделал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла, пишет РИА Новости .

Крупалла озвучил соответствующее предложение во время собрания саксонского филиала организации в Лебау. Партийная программа АдГ включает пункт о требовании ухода всех союзнических армейских контингентов, пребывающих в Германии, с акцентом на их ядерные арсеналы.

«Давайте начнем реализовывать это — с вывода американских войск из Германии», — призвал Крупалла.

Представитель АдГ отметил, что Германии следует избегать вовлечения в международные столкновения и стремиться к более независимой позиции. Он сослался на пример Испании, отказавшей США в использовании своих военных объектов для действий против Ирана. На текущий момент в Германии размещено около 38 тысяч военнослужащих США.

