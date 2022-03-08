РИАМО - 8 мар. В Международный женский день вход во все государственные музеи Подмосковья свободный, следует только получить бесплатный билет в кассе, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

При этом экскурсии, временные выставки и мастер-классы в учреждениях культуры остаются платными. Перед походом в музей рекомендуется ознакомиться с правилами посещения. Купить билет на платные мероприятия можно онлайн.

Так, бесплатно посетить в праздник можно Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре, Серпуховский историко-художественный музей, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль», Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину.

Еще посетителей ждут музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» в округе Пушкинский, Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов, Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Одинцовском округе, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.

Бесплатные билеты можно получить в Государственном мемориальном музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока недалеко от Солнечногорска, Музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в Рузском округе, Московском областном музее народных художественных промыслов в Мытищах, Военно-техническом музее в Черноголовке.

Также свободный вход в областные музеи был и в День защитника Отечества (23 февраля). Данная акция привлекла много внимания со стороны жителей региона.