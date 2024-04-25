Собчак: по делу Тимура Иванова допрашивали первого зама Шойгу Руслана Цаликова

В должности замминистра Цаликов служит с 2012 года, с 2015 года его назначили первым замом. Он решает вопросы жилищного обеспечения, расквартирования войск, управления имуществом, финконтроля и медобеспечения ВС РФ. Также он отвечает за информационную политику, взаимодействие с правоохранительными органами и деятельность АО «Гарнизон».

По словам Собчак, которая ссылается на данные следствия, Иванов был в доверительных отношениях с соучредителем организации «Олимпситистрой» Александром Фоминым. Он освобождал товарища от денежных трат на работы по строительству.

Журналистка напомнила, что сейчас Фомин арестован. Вместе с ним под арест попал и третий фигурант дела — Сергей Бородин. До этого его арестовывали из-за хищения земель. Тогда Бородин дал показания на Иванова.

Собчак отметила, что третий фигурант является председателем СНТ «Липки», в котором построили свои дома высокопоставленные чиновники из Минобороны. Бородин руководит хоккейной командой «Красные звезды», капитаном которой был Иванов. Сейчас у него собственный бизнес в торговле недвижимостью и сельском хозяйстве.

Известно, что по итогам 2022 года компания «Олимпситистрой» Фомина, фигуранта по делу Иванова, почти вдвое увеличила свою прибыль. Чистая прибыль строительной компании в 2021 году составила 1,6 млрд рублей. При этом уже в следующем году она выросла до 2,8 млрд рублей.

Иванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Суд Москвы арестовал активы бывшего замминистра Минобороны, а также его родственников.