Фирма третьего фигуранта по делу Иванова в 2022 году вдвое увеличила прибыль

Прибыль «Олимпситистроя» обвиняемого в даче взятки Фомина выросла вдвое в 2022 г

По итогам 2022 года компания «Олимпситистрой» Александра Фомина, который является третьим фигурантом по делу экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, почти вдвое увеличила свою прибыль, сообщает ТАСС .

Согласно бухгалтерской отчетности, чистая прибыль строительной компании в 2021 году составила 1,6 млрд рублей. При этом уже в следующем году она выросла до 2,8 млрд рублей. Фомин является одним из совладельцев фирмы.

Помимо этого, дочерняя структура компании «Олимпситистрой» занимается управлением подземным музеем с подлодками в Балаклаве. Она арендует у Минобороны России здание на Таврической набережной Севастополя. «Дочка» исполняла 5 госконтрактов на лагеря «Артек» на общую сумму 6,7 млн рублей.

Ранее Басманный райсуд Москвы арестовал Александра Фомина до 23 июня. Предприниматель обвиняется в преступлении по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля на рабочем месте. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд арестовал замминистра на 2 месяца.

Иванов занимался вопросами строительства и капремонта объектов. 24 апреля министр обороны России Сергей Шойгу отстранил Иванова от исполнения обязанностей.